توفي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ العميد المهندس المتقاعد فوزي معلوف (٦۲۰۰۱٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ الساعة ۱۲.۰۰ من مستشفى قلب يسوع إلى كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس في منطقة نيو مار تقلا - الحازمية - بعبدا، حيث يُقام المأتم الساعة ١٥.٠٠ ثم يُنقل الجثمان إلى مدافن العائلة في الشياح - بعبدا ويوارى الثرى.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بزوجة الفقيد على رقم الهاتف: ٠٣/١٧٤٠٢٠.