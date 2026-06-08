- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 06/08/2026 - 17:02
توفي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ العميد المهندس المتقاعد فوزي معلوف (٦۲۰۰۱٤) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ العميد المهندس المتقاعد فوزي معلوف (٦۲۰۰۱٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ الساعة ۱۲.۰۰ من مستشفى قلب يسوع إلى كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس في منطقة نيو مار تقلا - الحازمية - بعبدا، حيث يُقام المأتم الساعة ١٥.٠٠ ثم يُنقل الجثمان إلى مدافن العائلة في الشياح - بعبدا ويوارى الثرى.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بزوجة الفقيد على رقم الهاتف: ٠٣/١٧٤٠٢٠.
Ar
Date:
الاثنين, يونيو 8, 2026