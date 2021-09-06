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Published by lebarmy16 on أربعاء, 06/09/2021 - 18:10
توفي بتاريخ 9 / 6 / 2021 العميد المهندس المتقاعد ميشال اسطفان شقيق العميد طبيب الأسنان المتقاعد روجيه اسطفان كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 9 / 6 / 2021 العميد المهندس المتقاعد ميشال اسطفان شقيق العميد طبيب الأسنان المتقاعد روجيه اسطفان كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 6 / 2021 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار جرجس-صفاريه-جزين, حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
-زوجة الفقيد السيدة فريدا نمور: 760115/ 03.
-إبن الفقيد المهندس كريستوف: 760119 / 03.
-إبن الفقيد المهندس فريديريك: 194505 / 03.
-إبنة الفقيد المحامية إدويناليز: 439922 / 70.
-إبنة الفقيد الآنسة كريستينا : 452610 / 76.
-شقيق الفقيد العميد طبيب الأسنان المتقاعد روجيه اسطفان : 080813 / 03.
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Date:
الأربعاء, يونيو 9, 2021