توفي بتاريخ 9 / 6 / 2021 العميد المهندس المتقاعد ميشال اسطفان شقيق العميد طبيب الأسنان المتقاعد روجيه اسطفان كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 6 / 2021 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار جرجس-صفاريه-جزين, حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

-زوجة الفقيد السيدة فريدا نمور: 760115/ 03.

-إبن الفقيد المهندس كريستوف: 760119 / 03.

-إبن الفقيد المهندس فريديريك: 194505 / 03.

-إبنة الفقيد المحامية إدويناليز: 439922 / 70.

-إبنة الفقيد الآنسة كريستينا : 452610 / 76.

-شقيق الفقيد العميد طبيب الأسنان المتقاعد روجيه اسطفان : 080813 / 03.