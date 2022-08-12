توفي بتاريخ 8 / 12 / 2022 العميد المهندس جورج متى من المديرية العامة للادارة، شقيق العقيد وجيه متى من ضباط المديرية العامة العامة لقوى الأمن الداخلي.

ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 12 / 2022 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة حنة – حصرون – قضاء بشري، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.30 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 10 / 12 / 2022 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 11 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار يوسف ضهر العين – الكورة.