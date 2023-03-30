توفي بتاريخ 30 / 3 /2023 العميد الموسيقي المتقاعد جورج ملكي حرو من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 31 / 3 /2023 الساعة 11.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة الملائكة – بدارو حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة – الفنار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.30 ولغاية الساعة 15.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 1 / 4 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة كنيسة مار الياس – عين عار، وبتاريخ 2 / 4 /2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الدكتور هشام بولس حايك – مغدوشة.