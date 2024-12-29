توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩ العميد طبيب الأسنان المتقاعد علي دمشق (۹۲۰۰۲٤) من ضباط الجيش اللبناني والد الملازم الأول محمد دمشق من فوج التدخل الثالث.

يُنقل الجثمان بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۰ الساعة ۱۲:۰۰ من أمام خيمة الإمام الحسن في محلة المصبغة - الشياح ويوارى الثرى الساعة ۱۲:۳۰ في جبانة روضة الشهيدين الجديدة - الشياح.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ ٢٠٢٤/۱۲/۳۱ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٣٠ في حسينية أهل البيت - المصبغة - الشياح، أو عبر الاتصال بالملازم الأول محمد دمشق على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٨٤٠٠٠٨.