توفي في المهجر بتاريخ 19 / 6 /2017 العميد محمد فواز من منطقة بيروت – سرية حماية المجلس النيابي.

يصل الجثمان الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بتاريخ 24 / 6 / 2017 الساعة 30. . فجراً على متن الطيران القطري – الرحلة رقم 418 ومن ثم ينقل الجثمان من المطار الى المستشفى العسكري المركزي، وعند الساعة 8.45 ينقل الجثمان الى منزل الحاج محمد مصطفى قدوح الكائن في بلدة تبنين – بنت جبيل – الحي التحتاني حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.30 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي بتاريخي 25 و 26 / 6 /2017 في منزل الحاج محمد مصطفى قدوح الكائن في بلدة تبنين – بنت جبيل كما سيقام مجلس فاتحة بنفس التاريخين الساعة 17.30 وذكرى مرور اسبوع على وفاته بتاريخ 2 / 7 /2017 الساعة 10.00 في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ

29 / 6 /2017 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – قرب المديرية العامة لأمن الدولة.