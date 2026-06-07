استشهد يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٦ العميد وسام صبره من لواء المشاة السابع، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).

يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٧ الساعة ١٤.٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى جامع الخاشقجي - بيروت حيث يُقام المأتم الساعة ١٦.٣٠، ويوارى الثرى في جبانة الشهداء - بيروت.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزله الكائن في منطقة رأس النبع - بيروت (شارع محمد الحوت - جانب مدرسة الروضة الحديثة - بناية العكاوي - الطابق العاشر)، ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٨ في قاعة جامع محمد الأمين - بيروت ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ في قاعة محي الدين برغوث - جامع الخاشقجي ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠.