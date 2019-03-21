اللواء الركن أمين العرم رئيسًا لأركان الجيش

عُيّن العميد الركن أمين العرم رئيسًا للأركان في الجيش (المرسوم 4420 تاريخ 22/3/2019)، ورقّيَ إلى رتبة لواء ركن (المرسوم الرقم 4522 تاريخ 4/4/2019).

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

• ولد في زقاق البلاط - بيروت بتاريخ 24 /12/ 1963.

• تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 19 /5/ 1983.

• تخرّج من الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 6 /5 /1985، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 4 /4 /2019.

• حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، ويتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية.

• تابع عدّة دورات دراسية في الداخل والخارج، منها دورة تأسيسية في فرنسا، ودورة عمل تحليلي في الأجهزة الاستخبارية في روسيا الاتحادية ودورة الحرب العليا في السودان.

• تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: آمر سرية في فوج تدخل، رئيس فرعين في كتيبة، ضابط في مديرية المخابرات، قائد فوج التدخل الثالث، رئيس فرع الأمن القومي في مديرية المخابرات، مساعد قائد الشرطة العسكرية ومدير التعليم في أركان الجيش للعمليات.

• حائز الأوسمة الآتية: الحرب، فجر الجنوب، الوحدة الوطنية، التقدير العسكري من الدرجة الفضية، الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط، الاستحقاق اللبناني من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002، الفخر العسكري من الدرجة الفضية، ومكافحة الإرهاب.

• حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدّة مرات.

• متأهل من السيدة كارولين الهشي، وله ثلاثة أولاد: جاد، نجيب وندى.





اللواء الركن محمود الأسمر

أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للدفاع

عُيّن العميد الركن محمود الأسمر أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للدفاع (المرسوم 4421 تاريخ 22 /3 /2019)، ورُقّي إلى رتبة لواء ركن (المرسوم 4522 تاريخ 4 /4 /2019).

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

• ولد في مجدلا - عكار بتاريخ 20 /2/ 1963.

• تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 9 /1 /1984.

• تخرّج من الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 1/ 8/ 1986، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 4/ 4 /2019.

• حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية وفي إدارة الأعمال وفي الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية، ويُتقن اللغة الفرنسية.

• تابع عدّة دورات في الداخل والخارج، منها دورة دفاع وطني في جمهورية مصر العربية، ودورة تحقيق في الأجهزة الأمنية في جمهورية روسيا الاتحادية.

• تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: ضابط في فرع مخابرات منطقة الشمال، ضابط في القسم الرابع – لواء المشاة العاشر، قائد سرية في لواء المشاة الحادي عشر، ضابط في فرع مخابرات منطقة جبل لبنان، رئيس فرعين وآمر سرية القيادة والخدمة في لواء المشاة الثاني، رئيس القسم الرابع في لواء المشاة الثالث، ورئيس القسم الأول في لواء المشاة الحادي عشر.

• حائز الأوسمة الآتية: الحرب (ثلاث مرّات)، فجر الجنوب، الوحدة الوطنية، التقدير العسكري من الدرجة الفضية، الأرز الوطني من رتبة فارس، الأرز الوطني من رتبة ضابط، الاستحقاق اللبناني من الدرجتين الثانية والثالثة ومكافحة الإرهاب.

• حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدّة مرات.

• متأهل من السيدة رانيه الأسمر وله ولدان: زياد وريم.



اللواء الركن ميلاد اسحق

مفتّشًا عامًا في وزارة الدفاع الوطني

عُيّن العميد الركن ميلاد اسحق مفتّشًا عامًا في وزارة الدفاع الوطني (المرسوم الرقم 4422 تاريخ 22 /3 /2019)، ورُقّيَ إلى رتبة لواء ركن (المرسوم الرقم 4522 تاريخ 4 /4/ 2019).

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

• ولد في النهرية - عكار بتاريخ 25 /12 /1963.

• تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 19 /5/ 1983.

• تخرّج من الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 6 /5 /1985، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 4 /4 /2019.

• حائز ماستر في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية من جامعة السوربون في فرنسا، وإجازة جامعية في العلوم العسكرية من كلّية الحرب في فرنسا، ويُتقن اللغات الفرنسية والإنكليزية والإسبانية والإيطالية.

• تابع عدّة دورات دراسية في الداخل والخارج، منها دورة أركان في فرنسا.

• تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: آمر فصيلة في لواء المشاة العاشر، آمر سرية في فوج التدخل الثالث، رئيس فرعين في لواء الحرس الجمهوري، قائد كتيبة في لواء المشاة الحادي عشر، رئيس قسم الأمن والتوجيه في قطاع جنوب الليطاني، معاون عملاني في قطاع جنوب الليطاني، رئيس قسم التعليم والتدريب في كلّية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، قائد لواء المشاة الأول، ونائب رئيس الأركان للتجهيز.

• حائز الأوسمة الآتية: الحرب(مرّتين)، الجرحى(مرّتين)، فجر الجنوب، الوحدة الوطنية، التقدير العسكري من الدرجة الفضية، الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط، الاستحقاق اللبناني من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002، الفخر العسكري من الدرجة الفضية، مكافحة الإرهاب، ميدالية الدفاع الوطني الفرنسي الذهبية، ووسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة فارس.

• حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدّة مرات.

• متأهل من السيدة مري الراعي وله ثلاثة أولاد: توفيق، كاميلا وياسمينا.

• والده المعاون أول الشهيد توفيق إسحق وشقيقه الملازم المغوار الشهيد إيليا إسحق.



اللواء الركن الياس الشامية

عضوًا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني

عُيّن العميد الركن الياس الشامية عضوًا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني (المرسوم الرقم 4423 تاريخ 22/ 3/ 2019)، ورُقّيَ إلى رتبة لواء ركن (المرسوم 4522 تاريخ 4/4/2019).

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

• ولد في مجدليون- صيدا بتاريخ 25 /6/ 1962.

• تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 19 /5 /1983.

• تخرّج من الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 6 /5 /1985، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 4 /4 /2019.

• حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، ويتقن اللغة الفرنسية.

• تابع عدّة دورات في الداخل والخارج، منها دورة قيادة وأركان في سلطنة عُمان.

• تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: آمر فصيلة في لواء المشاة الخامس، ضابط أمن في لواء المشاة الخامس، آمر سرية في لواء المشاة الخامس، آمر سرية التدخل الرابعة في الشرطة العسكرية، ضابط في فرع مخابرات منطقة جبل لبنان، قائد كتيبة في لواء المشاة الحادي عشر، رئيس القسم الرابع في لواء المشاة الأول، رئيس قسم الأمن والتوجيه في قطاع جنوب الليطاني، معاون للعديد والتجهيز في قطاع جنوب الليطاني، مساعد قائد لواء المشاة الثامن، قائد لواء المشاة الثاني، ورئيس جهاز إسكان العسكريين المتطوعين.

• حائز الأوسمة الآتية: الحرب (ثلاث مرّات)، الجرحى، فجر الجنوب، الوحدة الوطنية، التقدير العسكري من الدرجة الفضية، الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط، الاستحقاق اللبناني من الدرجتين الثانية والثالثة، الفخر العسكري من الدرجة الفضية ومكافحة الإرهاب.

• حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدّة مرات.

• متأهل من السيدة أراكسي كاوركيان وله ولدان: تاتيانا وكارولا.