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Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 12/19/2023 - 14:27
توفي بتاريخ 17 / 12 / 2023 اللواء المتقاعد انطوان بركات 530013 من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 17 / 12 / 2023 اللواء المتقاعد انطوان بركات 530013 من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان بتاريخ 19 / 12 / 2023 الساعة 8,30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة ما يوسف – زغرتا حيث يقام المأتم الساعة 15,00 .
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 20 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة مار تقلا – الحازمية .
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Date:
الاثنين, ديسمبر 18, 2023