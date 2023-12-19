توفي بتاريخ 17 / 12 / 2023 اللواء المتقاعد انطوان بركات 530013 من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ 19 / 12 / 2023 الساعة 8,30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة ما يوسف – زغرتا حيث يقام المأتم الساعة 15,00 .

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 20 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة مار تقلا – الحازمية .