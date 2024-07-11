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Published by lebarmy3 on خميس, 07/11/2024 - 20:24
تُقبل التعازي قبل الدفن بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢ من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في منزله الكائن في بيروت، فردان، شارع بشير القصار، بناية هاشم، الطابق الخامس، وبعد الدفن في الحسينية المذكورة أعلاه، وبتاريخي ١٥ و٢٠٢٤/٧/١٦ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء، أو عبر الاتصال بأبناء الفقيد على أحد رقمي الهاتف التاليين:
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١١ اللواء المتقاعد لطفي جابر (٦١٠٠١٠) من ضباط الجيش اللبناني (عضو المجلس العسكري سابقًا).
يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٣ الساعة ١٠:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى حسينية بلدة ميفدون - النبطية، حيث يُقام المأتم بعد صلاة الظهر في الحسينية المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢ من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في منزله الكائن في بيروت، فردان، شارع بشير القصار، بناية هاشم، الطابق الخامس، وبعد الدفن في الحسينية المذكورة أعلاه، وبتاريخي ١٥ و٢٠٢٤/٧/١٦ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء، أو عبر الاتصال بأبناء الفقيد على أحد رقمي الهاتف التاليين:
- السيد حيدر جابر: ٠٣/٠٤٩٥٥٥.
- السيد بسام جابر: ٠٣/٣٤٩٩٩٩.
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Date:
الخميس, يوليو 11, 2024