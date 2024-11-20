Published by lebarmy3 on أربعاء, 11/20/2024 - 08:48

توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٧ اللواء المهندس المتقاعد علي مكه رقم ٦٨٠٠٥٠ من ضباط الجيش اللبناني.  

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ الساعة ٩:٠٠ من مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت إلى بلدة حبوش - النبطية، حيث يقام المأتم ويوارى الثرى الساعة ١١:٠٠ في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۱/۲۱ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في فردان (Dune)، أو عبر الاتصال بعائلة الفقيد على أحد رقمي الهاتف التاليين: ٠٣/٨٢٨٢٩٣ - ٠٣/٦٨٣٤٦٨.

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Date: 
الثلاثاء, نوفمبر 19, 2024