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Published by lebarmy3 on أربعاء, 11/20/2024 - 08:48
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٧ اللواء المهندس المتقاعد علي مكه رقم ٦٨٠٠٥٠ من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ الساعة ٩:٠٠ من مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت إلى بلدة حبوش - النبطية، حيث يقام المأتم ويوارى الثرى الساعة ١١:٠٠ في البلدة المذكورة.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۱/۲۱ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في فردان (Dune)، أو عبر الاتصال بعائلة الفقيد على أحد رقمي الهاتف التاليين: ٠٣/٨٢٨٢٩٣ - ٠٣/٦٨٣٤٦٨.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 19, 2024