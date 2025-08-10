- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on أحد, 08/10/2025 - 10:34
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۹ المؤهل أول عباس سلهب من لواء الدعم - فوج الهندسة.
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۹ المؤهل أول عباس سلهب من لواء الدعم - فوج الهندسة.
ينقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠ الساعة ١٠:٠٠ من مستشفى العبد الله - رياق إلى بلدته - رياق حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٥:٠٠ ، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وأيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء بتواريخ ۱۰ و ۱۱ و ۲۰۲٥/۸/۱۲ منزل والده الكائن في البلدة المذكورة.
Ar
Date:
الأحد, أغسطس 10, 2025