استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۹ المؤهل أول عباس سلهب من لواء الدعم - فوج الهندسة.

ينقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠ الساعة ١٠:٠٠ من مستشفى العبد الله - رياق إلى بلدته - رياق حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٥:٠٠ ، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وأيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء بتواريخ ۱۰ و ۱۱ و ۲۰۲٥/۸/۱۲ منزل والده الكائن في البلدة المذكورة.