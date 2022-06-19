توفي المؤهل أول المتقاعد جرجس قسطه والد العقيد داني قسطه من أركان الجيش للعمليات مديرية الإشارة ووالد زوج العميد الإداري كلود طبشوري رئيس نادي الضباط – جونيه.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 6 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة – مغدوشة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 21 / 6 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سانت ريتا للروم الملكيين الكاثوليك - جديدة المتن، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف:

- العميد الإداري كلود طبشوري: 165652 / 70.

- العقيد داني قسطه: 768394 / 03.