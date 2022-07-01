توفي بتاريخ 6 / 1 / 2022 المؤهل أول المتقاعد حسن ياسين والد العميد الركن الطيار المتقاعد بسام ياسين من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 1 / 2022 الساعة 11.00 في بلدة كفرتبنيت - النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/009866.

ويقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته وذلك بتاريخ 9 / 1 / 2022 الساعة 15.00 في حسينية بلدة كفرتبنيت - النبطية وتقبل التعازي بتاريخ 11 / 1 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 17.00 في بيروت - مقر جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء قرب المديرية العامة لأمن الدولة.