توفي بتاريخ 14 / 9 / 2022 المؤهل أول المتقاعد خليل سمعان والد الرائد الشهيد طوني سمعان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 9 / 2022 الساعة 15,00 في كنيسة سيدة الإنتقال – أبلح، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 15 / 9 / 2022 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 16 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة سيدة الحماية للروم الكاثوليك – مستديرة الحايك.