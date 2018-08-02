توفي بتاريخ 8 / 2 / 2018 المؤهل أول المتقاعد سليم انطون والد زوجة العقيد جوزيف سلوم من أركان الجيش للتجهيز.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 2 /2018 الساعة 16.00 في كنيسة مار اليان – رأس بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 10 / 2 / 2018 ابتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة،

وبتاريخ 12 / 2 /2018 في كنيسة سانت ريتا – جديدة المتن ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00.