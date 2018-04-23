توفي بتاريخ 22 / 4 / 2018 المؤهل أول المتقاعد عدنان عبد الله.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 4 / 2018 الساعة 15.00 في بلدة الخيام – قضاء مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 24 و 25 / 4 / 2018 في منزله الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 26 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي قرب المديرية العامة لأمن الدولة – الجناح – بيروت وبتاريخ 28 / 4 / 2018 الساعة 10.00 في حسينية بلدة الخيام.