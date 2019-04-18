توفي بتاريخ 18 / 4 / 2019 المؤهل أول المتقاعد قاسم العلي والد كل من الرقيب اول ثائر العلي من لواء المشاة الثاني والرقيب محمد العلي من النادي العسكري المركزي والعريف علاء العلي من فوج الحدود البرية الأول والعريف احمد العلي من لواء المشاة السادس والمجند (مددت خدماته) ادهم العلي من فوج المدرعات الاول.

أقيم المأتم بتاريخ 18 / 4 / 2019 في بلدة تكريت - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.