توفي بتاريخ 22 / 4 / 2018 المؤهل أول المتقاعد نبيل عشقوتي.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 4 / 2018 الساعة 16.00 في بلدة الحدث – بعلبك.

تقبل التعازي بتواريخ 23, 24 و 25 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00 في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان - الحدث - بعلبك وبتاريخ 27 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار مخايل – بيت الشعار.