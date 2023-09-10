توفي بتاريخ 2 / 10 / 2023 المؤهل أول الياس يونس من مديرية المخابرات .

أقيم المأتم بتاريخ 5 / 10 / 2023 الساعة 16,00 في كنيسة مار الياس – بيت لهيا.

تقبل التعازي بتاريخ 4 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة الوردية- كفرشيما , وبتاريخ 5 / 10 / 2023 قبل الدفن وبعده وبتاريخي 6 و 7 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار الياس –بيت لهيا .