توفي بتاريخ 3 / 9 / 2023 المؤهل أول بلال أبو شقره من مكتب عضو مجلس عسكري.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 9 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك - جب جنين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 4 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه، وبتاريخ 5 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس للموارنة - ضبية.