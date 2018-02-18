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Published by lebarmy12 on أحد, 02/18/2018 - 14:50
توفي بتاريخ 18 / 2 / 2018 المؤهل أول راتب الشعار من القوات الجوية – قاعدة القليعات الجوية شقيق كل من المؤهل أول محمود الشعار من لواء المشاة السابع والمعاون أول المتقاعد أحمد الشعار والعريف طارق الشعار من لواء المشاة السادس.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 2 / 2018 عقب صلاة العصر في بلدة الشقدوف العليا – عكار العتيقة ، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 19 و 20 / 2 / 2018 في قاعة مسجد البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, فبراير 18, 2018