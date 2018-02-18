توفي بتاريخ 18 / 2 / 2018 المؤهل أول راتب الشعار من القوات الجوية – قاعدة القليعات الجوية شقيق كل من المؤهل أول محمود الشعار من لواء المشاة السابع والمعاون أول المتقاعد أحمد الشعار والعريف طارق الشعار من لواء المشاة السادس.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 2 / 2018 عقب صلاة العصر في بلدة الشقدوف العليا – عكار العتيقة ، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 19 و 20 / 2 / 2018 في قاعة مسجد البلدة المذكورة أعلاه.