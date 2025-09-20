- En
توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۲۰ المؤهل أول يوسف سعاده من منطقة الشمال.
يقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۲۱ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة ميلاد السيد المسيح للروم الأرثوذكس - مجدليا قرب مستشفى العائلة الطبي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱:۳۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰، ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٢٢ و ٢٠٢٥/٩/٢٣ إعتبارًا من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه.
