توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ المؤهل الأول المتقاعد الياس الحاج موسى رقم ١٤٨٥٩.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس - إيعات.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالة الرابطة الاجتماعية - بقنايا.