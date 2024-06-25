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Published by lebarmy16 on أربعاء, 06/26/2024 - 16:43
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ المؤهل الأول المتقاعد الياس الحاج موسى رقم ١٤٨٥٩.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ المؤهل الأول المتقاعد الياس الحاج موسى رقم ١٤٨٥٩.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس - إيعات.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالة الرابطة الاجتماعية - بقنايا.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 25, 2024