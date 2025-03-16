توفي بتاريخ ۲۰۲٥/٣/١٥ المؤهل الأول المتقاعد سعيد الخوري والد الرائد المتقاعد جهاد الخوري (۲۰۰۰۰۰۱٥) ووالد زوجة العميد الركن شربل أبو خليل من منطقة الجنوب.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - الناعمة.

تُقبل التعازي بتاريخي ۱۷ و۲۰۲٥/۳/۱۸ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية: