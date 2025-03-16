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Published by lebarmy3 on أحد, 03/16/2025 - 10:27
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/٣/١٥ المؤهل الأول المتقاعد سعيد الخوري والد الرائد المتقاعد جهاد الخوري (۲۰۰۰۰۰۱٥) ووالد زوجة العميد الركن شربل أبو خليل من منطقة الجنوب.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - الناعمة.
تُقبل التعازي بتاريخي ۱۷ و۲۰۲٥/۳/۱۸ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
- الرائد المتقاعد جهاد الخوري: ٧١/٧٦١١٢٢
- العميد الركن شربل أبو خليل: ۷۰/۹٣٧٤٤٩
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Date:
الأحد, مارس 16, 2025