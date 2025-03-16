Published by lebarmy3 on أحد, 03/16/2025 - 10:27

توفي بتاريخ ۲۰۲٥/٣/١٥ المؤهل الأول المتقاعد سعيد الخوري والد الرائد المتقاعد جهاد الخوري (۲۰۰۰۰۰۱٥) ووالد زوجة العميد الركن شربل أبو خليل من منطقة الجنوب.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - الناعمة.

تُقبل التعازي بتاريخي ۱۷ و۲۰۲٥/۳/۱۸ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

  • الرائد المتقاعد جهاد الخوري: ٧١/٧٦١١٢٢
  • العميد الركن شربل أبو خليل: ۷۰/۹٣٧٤٤٩
Ar
Date: 
الأحد, مارس 16, 2025