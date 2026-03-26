توفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٦ المؤهل الأول المتقاعد محمد حسين رقم ٢٦٩٧٠.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٧ بعد صلاة الجمعة ويوارى الثرى في جبانة بلدة حصروت - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل شقيقه السيد محمود حسين الكائن في البلدة المذكورة، وبعد الدفن ويومي السبت والأحد بتاريخي ۲۸ و٢٠٢٦/٣/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٣.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في قاعة المرحوم محمد علي الخطيب الاجتماعية (للرجال) وقاعة المرحومة ماجدة محمد علي الخطيب (للنساء) الكائنتين في البلدة ذاتها.