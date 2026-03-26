- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on خميس, 03/26/2026 - 21:40
توفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٦ المؤهل الأول المتقاعد محمد حسين رقم ٢٦٩٧٠.
توفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٦ المؤهل الأول المتقاعد محمد حسين رقم ٢٦٩٧٠.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٧ بعد صلاة الجمعة ويوارى الثرى في جبانة بلدة حصروت - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل شقيقه السيد محمود حسين الكائن في البلدة المذكورة، وبعد الدفن ويومي السبت والأحد بتاريخي ۲۸ و٢٠٢٦/٣/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٣.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في قاعة المرحوم محمد علي الخطيب الاجتماعية (للرجال) وقاعة المرحومة ماجدة محمد علي الخطيب (للنساء) الكائنتين في البلدة ذاتها.
Ar
Date:
الخميس, مارس 26, 2026