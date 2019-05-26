توفي بتاريخ 25 / 5/ 2019 المؤهل اول المتقاعد وليم سليمان والد كل من المؤهل اول كلود سليمان من منطقة بيروت والمعاون اول روميو سليمان من معسكر عرمان للتدريب.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 5/ 2019 الساعة 17:00 في كنيسة القديس نيقولاس - الحميرة - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 28 ، و29 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 10:00 ولغاية الساعة 13:00 ومن الساعة 16:00 ولغاية الساعة 19:00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.