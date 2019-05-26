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Published by lebarmy14 on اثنين, 05/27/2019 - 13:07
توفي بتاريخ 25 / 5/ 2019 المؤهل اول المتقاعد وليم سليمان والد كل من المؤهل اول كلود سليمان من منطقة بيروت والمعاون اول روميو سليمان من معسكر عرمان للتدريب.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 5/ 2019 الساعة 17:00 في كنيسة القديس نيقولاس - الحميرة - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 28 ، و29 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 10:00 ولغاية الساعة 13:00 ومن الساعة 16:00 ولغاية الساعة 19:00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, مايو 26, 2019