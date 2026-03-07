توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٦ كل من المؤهل الأول المتقاعد يوسف رمال شقيق العميد المتقاعد محمد رمال (۸٥۰۱۸۳) من ضباط الجيش اللبناني وزوجته الحاجة نضال محمد حطيط شقيقة العميد الركن المتقاعد المتوفي أمين حطيط (۷۱۰۰٦۱) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٧ في جبانة بلدة الدوير - النبطية.