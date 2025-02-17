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Published by lebarmy15 on اثنين, 02/17/2025 - 20:53
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۷ المؤهل الأول زياد ماروني من منطقة الشمال - قيادة المنطقة.
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۷ المؤهل الأول زياد ماروني من منطقة الشمال - قيادة المنطقة.
يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۸ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة السيدة في بلدة كهف الملول - قضاء المنية الضنية.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨ طوال النهار لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ حيث يحتفل بقداس لراحة نفسه الساعة ١٥:٣٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الاثنين, فبراير 17, 2025