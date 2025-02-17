توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۷ المؤهل الأول زياد ماروني من منطقة الشمال - قيادة المنطقة.

يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۸ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة السيدة في بلدة كهف الملول - قضاء المنية الضنية.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨ طوال النهار لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ حيث يحتفل بقداس لراحة نفسه الساعة ١٥:٣٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.