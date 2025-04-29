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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 04/29/2025 - 07:59
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ المؤهل الأول طوني ساسين من منطقة جبل لبنان - فرع المخابرات.
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ المؤهل الأول طوني ساسين من منطقة جبل لبنان - فرع المخابرات.
أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس - غوايا - القبيات - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲٠٢٥/٤/٢٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة سيدة المعونات الرعائية - زوق مكايل.
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Date:
الأربعاء, أبريل 23, 2025