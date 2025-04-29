توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ المؤهل الأول طوني ساسين من منطقة جبل لبنان - فرع المخابرات.

أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس - غوايا - القبيات - عكار.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲٠٢٥/٤/٢٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة سيدة المعونات الرعائية - زوق مكايل.