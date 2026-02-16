- En
Published by lebarmy2 on اثنين, 02/16/2026 - 14:42
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٦ المؤهل الأول فراس شبلي من منطقة البقاع.
يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦.٠٠ في جبانة بلدة الصويري - البقاع الغربي.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بتواريخ ۱۷ و۱۸ و١٩/ ٢/ ٢٠٢٦ ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في قاعة مسجد أبي ذر الغفاري - الصويري أو عبر الاتصال بشقيقه السيد وسام شبلي على رقم الهاتف: ٠٣/٠٩٦٥٠١.
الاثنين, فبراير 16, 2026