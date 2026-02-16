توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٦ المؤهل الأول فراس شبلي من منطقة البقاع.

يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦.٠٠ في جبانة بلدة الصويري - البقاع الغربي.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بتواريخ ۱۷ و۱۸ و١٩/ ٢/ ٢٠٢٦ ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في قاعة مسجد أبي ذر الغفاري - الصويري أو عبر الاتصال بشقيقه السيد وسام شبلي على رقم الهاتف: ٠٣/٠٩٦٥٠١.