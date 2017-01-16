توفي بتاريخ 13 / 1 / 2017 المؤهل المتقاعد جرجور السمرا.

يقام المأتم بتاريخ 14/ 1 / 2017 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة – صغبين – البقاع الغربي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 16 / 1 / 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في الحدث – شارع كنيسة سيدة البشارة.