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Published by askassem on اثنين, 01/16/2017 - 11:42
توفي بتاريخ 13 / 1 / 2017 المؤهل المتقاعد جرجور السمرا.
توفي بتاريخ 13 / 1 / 2017 المؤهل المتقاعد جرجور السمرا.
يقام المأتم بتاريخ 14/ 1 / 2017 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة – صغبين – البقاع الغربي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 16 / 1 / 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في الحدث – شارع كنيسة سيدة البشارة.
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Date:
السبت, يناير 14, 2017