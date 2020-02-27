توفي بتاريخ 26 / 2 / 2020 المؤهل المتقاعد سلامه الحاصباني والد المؤهل اول هادي الحاصباني من قاعدة بيروت الجوية الجوية مفصول الى جهاز أمن المطار.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 2 / 2020 الساعة 15,00 في كنيسة مار جرجس – القليعة – قضاء مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17,00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 29 / 2 / 2020 و 1 / 3 / 2020 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.