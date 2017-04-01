توفي بتاريخ 3 /1 /2017 المؤهل المتقاعد فريد الشيباني.

يقام المأتم بتاريخ 4 /1 /2017 الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك – بر الياس.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 5 /1 /2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 6 /1 /2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار سمعان للروم الكاثوليك – السبتية.