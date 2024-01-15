توفي بتاريخ 15 / 1 / 2024 المؤهل المتقاعد مخايل كرم والد زوج العميد الإداري ريما الخوري من المديرية العامة للادارة.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 1 / 2024 الساعة 11,00 في كنيسة الصعود-الضبيه،ويوارى الثرى في القليعة-مرجعيون.

تقيل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 9,30 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 17 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحبة العلاقة على رقم الهاتف، خلوي:117490/ 03 أو بزوجها (بسام) : 156680 / 70.