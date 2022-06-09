توفي بتاريخ 5 / 9 / 2022 المؤهل اول ادمون الشكر والد زوجة العميد الإداري المتقاعد طوني عبود من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 6 / 9 / 2022 الساعة 14.00 في كنيسة مار جرجس – عين الرمانة.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 7 / 9 / 2022 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.