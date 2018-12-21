توفي بتاريخ 21 / 12 / 2018 المؤهل اول المتقاعد احمد حسين شقيق كل من المؤهل اول كمال حسين من فوج المغاوير مفصول الى معسكر عرمان للتدريب والعريف عبد النصار حسين من معسكر عرمان للتدريب.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 12 / 2018 الساعة 11,00 في بلدة تعلبايا – زحلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخي 23 و 24 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 8,00 ولغاية الساعة 20,00 في بلدة الشيخ عياش – عكار.