توفي بتاريخ 27 / 2 / 2019 المؤهل اول المتقاعد عباس سماحه والد كل من المؤهل اول علي سماحة من مديرية المخابرات والمعاون اول حسن سماحة من لواء الدعم – فوج الهندسة.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 2 / 2019 الساعة 16.00 في حسينية بلدة طاريا – بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية تاريخ 3 / 3 / 2019 في منزل الفقيد الكائن في بلدة طاريا – قرب ساحة التليلة.