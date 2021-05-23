- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on أحد, 05/23/2021 - 18:41
توفي بتاريخ 23 /5 /2021 المؤهل اول المتقاعد عبد المولى الحجيري والد المجند (مددت خدماته) يحي الحجيري من فوج الحدود البرية الرابع.
توفي بتاريخ 23 /5 /2021 المؤهل اول المتقاعد عبد المولى الحجيري والد المجند (مددت خدماته) يحي الحجيري من فوج الحدود البرية الرابع.
أقيم المأتم بتاريخ 23 /5 /2021 في بلدة عرسال.
تقبل التعازي بتاريخ 24، 25 و26 /5 /2021 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أو عبر الاتصال بالمجند صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 545295 /70.
Ar
Date:
الأحد, مايو 23, 2021