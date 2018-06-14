توفى بتاريخ 14 / 6 / 2018 المؤهل اول المتقاعد فريد عطاالله شقيق الرائد المتقاعد بديع عطاالله من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 6 / 2018 الساعة 13.00 في بلدة عين داره – دار آل عطالله.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 16 و17 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 18.00 في دار آل عطالله في البلدة المذكورة أعلاه.