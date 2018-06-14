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Published by lebarmy10 on خميس, 06/14/2018 - 20:48
توفى بتاريخ 14 / 6 / 2018 المؤهل اول المتقاعد فريد عطاالله شقيق الرائد المتقاعد بديع عطاالله من ضباط الجيش اللبناني.
توفى بتاريخ 14 / 6 / 2018 المؤهل اول المتقاعد فريد عطاالله شقيق الرائد المتقاعد بديع عطاالله من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 6 / 2018 الساعة 13.00 في بلدة عين داره – دار آل عطالله.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 16 و17 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 18.00 في دار آل عطالله في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, يونيو 14, 2018