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Published by lebarmy10 on اثنين, 03/11/2019 - 14:18
توفي بتاريخ 7 / 3 / 2019 المؤهل اول المتقاعد فيصل ابوحيدر.
توفي بتاريخ 7 / 3 / 2019 المؤهل اول المتقاعد فيصل ابوحيدر.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 3 / 2019 الساعة 12.30 في كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس – جل الديب، ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في طليا.
تقبل التعازي بتاريخ 8 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وقبل الدفن وبتاريخ 10 / 3 / 2019 إبتداءً من 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الجمعة, مارس 8, 2019