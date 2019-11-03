توفي بتاريخ 7 / 3 / 2019 المؤهل اول المتقاعد فيصل ابوحيدر.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 3 / 2019 الساعة 12.30 في كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس – جل الديب، ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في طليا.

تقبل التعازي بتاريخ 8 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وقبل الدفن وبتاريخ 10 / 3 / 2019 إبتداءً من 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.