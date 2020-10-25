توفي بتاربخ 24 / 10 / 2020 المؤهل اول ايلي زيدان من مديرية المخابرات والد العريف نيكول زيدان من اركان الجيش للعديد – مديرية التعبئة.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 10 / 2020 الساعة 13.00 في محلة فرن الشباك – كنيسة القديس انطونيوس الكبير للروم الأرثوذوكس ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسه في بلدة قب الياس الفوقا، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي على أرقام هواتف كل من : زوجته رانيا نهرا ( 491214/ 70 – 160828 /03)، إبنه جاد ( 622466/ 81) وإبنته العريف نيكول زيدان 311422 / 76 )