المتحف العسكري

بدأت فكرة إقامة متحف عسكري في الجيش اللبناني بُعيد الاستقلال وتسلّم الوحدات العسكرية اللبنانية التي كانت ضمن جيش الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان، من قبل السلطات الوطنية اللبنانية في الأول من شهر آب عام 1945.

وبعد جلاء الجيوش الأجنبية عن لبنان، فكّرت قيادة الجيش اللبناني في ذلك الوقت بانشاء لجنة تعنى بكتابة تاريخ الجيش اللبناني وحفظ تراثه، وذلك منذ العام 1947. منذ العام 1948 بدأت قيادة الجيش بتجميع بعض المعدات والأسلحة والألبسة العسكرية القديمة وجمعها في مكان واحد. وفي العام 1949 جرت اتصالات بين قيادة الجيش ومديرية الآثار التابعة لوزارة التربية الوطنية، في ذلك الوقت، وطرحت القيادة فكرة بناء متحف عسكري لجمع ما تملكه من تراث عسكري قديم، وقد لاقت هذه الفكرة تجاوباً ودعماً من مدير الآثار في ذلك الوقت الأمير موريس شهاب. وبالفعل فقد تمّت اتصالات بين الجهات المختصة، من مديرية الآثار الى وزارة التربية الوطنية الى وزارة الداخلية وبلدية بيروت لمنحها قطعة أرض تقع جنوبي المتحف الحالي في طرف سباق الخيل الشرقي مساحتها 2600م2 ليصار الى بناء مبنى جديد يلحق بالمتحف الوطني ويختص بالجيش، وعرف باسم "متحف القرون الوسطى والجيش"، بشكل يغطي بمحتوياته الفترة التي تبدأ بالقرون الوسطى حتى الوقت الحاضر. استمرت الاتصالات طيلة فترة الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن المنصرم بين مدٍ وجزر، حتى العام 1963 حين وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آب من العام نفسه في الذوق على إقامة "متحف العصور الوسطى والجيش" وكلِّف مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية العمل على تنفيذ مشروع بناء المتحف وذلك بالاتفاق مع وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) ووزارة التربية الوطنية (المديرية العامة للآثار).

بعد دراسات كثيرة وضع حجر الأساس لبناء هذا المتحف في صيف عام 1968 وشيّد هيكله بالمال المخصص له (مليون ليرة لبنانية) وتوقف العمل به بعد سنة لعدم توافر الاعتمادات اللازمة له في وزارة الدفاع الوطني. وقد استكمل في ما بعد خلال فترة السبعينيات، وكان بعهدة المديرية العامة للآثار. في العام 1977 تمت إعارة المبنى للجامعة اللبنانية بقرار من مجلس الوزراء ليصبح مقراً لرئاسة الجامعة ومكاتبها، وبقي الأمر كذلك حتى العام 1998 حيث حوّل الى مقر رسمي لاجتماعات مجلس الوزراء. في العام نفسه تمّ إنجاز مبنى جديد للمتحف قرب وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، وهو مبنى صغير لا يتسع لكافة الموجودات القديمة من معدات عسكرية وألبسة وغيرها فبقي قسم منها في متحف المدرسة الحربية في الفياضية والقسم الآخر في قلعة راشيا في البقاع الغربي، وهذه المراكز تتبع للمتحف العسكري الرئيسي في وزارة الدفاع الوطني.

وبتاريخ 7/1/1998 صدرت برقية منقولة عن قيادة الجيش ألحقت بموجبها المتحف العسكري بمديرية التوجيه واعتبر قسماً من أقسامها. المكان لا يبعد سوى أمتار قليلة عن المدخل الرئيسي لمبنى وزارة الدفاع الوطني في اليرزة. الصورة أقرب إلى شبه جزيرة فنية. ساحة مفترشة باللونين الأخضر والبني، يشغل أحد أطرافها برج شاهق بطبقاته الثماني المؤللة أملاً بالسلام، فيما تنبسط الأرض في الجهة المقابلة أمام هيبة شعارات ألوية الجيش الممتدة بشكل نصف دائري محتضنة رمز شهدائها تخليداً. البرج ليس سوى " نصب أمل السلام" الذي صممه وقدمه الفنان آرمان تجسيداً للسلام الوطني في لبنان، بمناسبة اليوبيل الذهبي للجيش اللبناني في 2/8/1995. وما يقابله في الجهة الثانية عبارة عن " نصب الخالدين" الذي أزيح الستار عنه في 22/11/1996، تخليداً لشهداء الجيش اللبناني. تحفتان فنيتان لا بد من وجود ثالث لهما تكمل خطوطهما ودوائرهما.. خطوات قليلة وتظهر درجات تنسحب نزولاً بسياج من النباتات الخضراء، لتوصل في نهايتها إلى لوحة تعلن فوق باب ضخم .. " المتحف العسكري- اليرزة" الذي أُنشىء في 9/10/1998 برعاية قائد الجيش آنذاك العماد إميل لحود. الطريق نزولاً، رسالة ببدء رحلة العودة إلى الجذور.. الجذور التي مازالت تنبض بتاريخ عريق لا يتوقف عند رقم ولا ينتهي أبدا..

المبنى البيضاوي من الداخل يفرض رهبته سريعاً. صالتان صغيرتان تفصل بينهما درجات معدودات.. الصالة السفلى تفضي إلى مدخل خاص بالمعوّقين، في إشارة إلى أن الزيارة ليست بعصية على أي شخص كان. تواضع في التنميق لا يخفي براعة في التنظيم والتنسيق.. التاريخ يلف المكان.. تاريخ يرسّخ أن الجانب العسكري لا ينفصل عن غيره من الجوانب الإنسانية المختلفة.. تاريخ يؤمن بأن الحياة بدأت مع الشرف وأكملت طريقها مع التضحية والوفاء.. تاريخ كُتب بدماء لم يعرف أصحاب ها سوى الولاء لوطن واحد.الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب أول المرحبين بالزائرين، إذا ما بدأوا رحلتهم يميناً.. صورته الكبيرة بالأسود والأبيض ترمي بظلالها فوق الخزانة الخشبية التي تحتضن بزته العسكرية المليئة بأوسمة الشرف، وإلى جانبها بندقيته فرنسية الصنع (عيار 7.5 ملم) وسيفه، بالإضافة إلى باقي الأعتدة العسكرية الخاصة به. أما نظرته البعيدة، فتبدو وكأنها ترى، في أول علم للجيش اللبناني المرتفع على الجدار المقابل، امتداداً طويلاً لمسيرة الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.. العلم الأول الذي لم يكن يختلف عن العلم الوطني سوى بإضافة كلمتي " الشرف" و" الوطن" تكلّلان الأرزة، وبسنبلتي السلام ممسكتين بأطراف العلم الأربعة.