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Published by Anonymous on ثلاثاء, 03/03/2020 - 13:45
توفي بتاريخ 1 / 3 / 2020 المجند (مددت خدماته) حسن الغوش من مديرية المخابرات.
توفي بتاريخ 1 / 3 / 2020 المجند (مددت خدماته) حسن الغوش من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 3 / 2020 بعد صلاة الظهر في جامع برجا الكبير.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل والده الكائن في بلدة برجا – حي المسقى وبعده في قاعة الوالدين الكائنة في البلدة المذكورة وبتاريخ 3 / 3 / 2020 بعد صلاة العصر في مسجد الديماس – قاعة الشيخ أحمد الزعرت.
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Date:
الثلاثاء, مارس 3, 2020