توفي بتاريخ 1 / 3 / 2020 المجند (مددت خدماته) حسن الغوش من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 3 / 2020 بعد صلاة الظهر في جامع برجا الكبير.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل والده الكائن في بلدة برجا – حي المسقى وبعده في قاعة الوالدين الكائنة في البلدة المذكورة وبتاريخ 3 / 3 / 2020 بعد صلاة العصر في مسجد الديماس – قاعة الشيخ أحمد الزعرت.