توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ المجند (مددت خدماته) إبراهيم أيوب من لواء المشاة الثالث.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ الساعة ١٤:٠٠ في بلدة يحفوفا – بعلبك، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل عائلة الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بوالده السيد عبد الله أيوب على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٧٣٧٠٨٣.