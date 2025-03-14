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Published by lebarmy10 on جمعة, 03/14/2025 - 23:25
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۱٥ الساعة ١٥:٣٠ في جبانة بلدة بعاصير - قضاء الشوف.
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٤ المجند (مددت خدماته) إبراهيم حكيم من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي.
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۱٥ الساعة ١٥:٣٠ في جبانة بلدة بعاصير - قضاء الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ٣ أيام في منزل والده الكائن في الجية - الكسيرات - بناية مؤيد الطابق الثالث أو على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٤٥٢٠٣١.
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Date:
الجمعة, مارس 14, 2025