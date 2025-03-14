توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٤ المجند (مددت خدماته) إبراهيم حكيم من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي.

يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۱٥ الساعة ١٥:٣٠ في جبانة بلدة بعاصير - قضاء الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ٣ أيام في منزل والده الكائن في الجية - الكسيرات - بناية مؤيد الطابق الثالث أو على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٤٥٢٠٣١.