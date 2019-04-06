استشهد بتاريخ 3 / 6 / 2019 المجند ( مددت خدماته ) ابراهيم صالح من فوج الحدود البرية الأول.

ينقل الجثمان بتاريخ 4 / 6 / 2019 الساعة 15,30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة رويسات الجديدة – المتن حيث يقام المأتم الساعة 18,00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في حسينية الإمام الحسين في البلدة المذكورة أعلاه.