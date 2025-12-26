استشهد يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٦ المجند (مددت خدماته) احمد الحسين من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي.

نُقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٦ الساعة ۱٧.۱٥ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة حرار - عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۲۱.۳۰ ويوارى الثرى في الجبانة الثانية للبلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه قرب صالة أعراس رجبية.