أحد, 08/10/2025 - 10:28
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۹ المجند (مددت خدماته) احمد فاضل من لواء المشاة الخامس.
يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠ الساعة ١٠:٠٠ من مستشفى اللبناني الإيطالي، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٤:٣٠ في بلدة دبعال - صور ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وأيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء بتواريخ ۱۱ و ۱۲ و ٢٠٢٥/٠٨/١٣ في منزل عائلة الشهيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
الأحد, أغسطس 10, 2025