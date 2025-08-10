استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۹ المجند (مددت خدماته) احمد فاضل من لواء المشاة الخامس.

يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠ الساعة ١٠:٠٠ من مستشفى اللبناني الإيطالي، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٤:٣٠ في بلدة دبعال - صور ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وأيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء بتواريخ ۱۱ و ۱۲ و ٢٠٢٥/٠٨/١٣ في منزل عائلة الشهيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.