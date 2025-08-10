استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۹ المجند (مددت خدماته) محمد علي شقير من لواء المشاة الخامس.

يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۱۰ الساعة ١٠:٠٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى روضة الشهدين -الغبيري حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۱:۳۰ ويوارى الثرى الساعة ۱۳:۳۰ في جبانة الإمام الصادق - الأجنحة الخمسة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وأيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء بتواريخ ۱۰ و ۱۱ و ۲۰۲٥/۰۸/۱۲ في منزل الشهيد الكائن في محلة صحراء الشويفات.