أحد, 08/10/2025
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۹ المجند (مددت خدماته) محمد علي شقير من لواء المشاة الخامس.
يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۱۰ الساعة ١٠:٠٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى روضة الشهدين -الغبيري حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۱:۳۰ ويوارى الثرى الساعة ۱۳:۳۰ في جبانة الإمام الصادق - الأجنحة الخمسة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وأيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء بتواريخ ۱۰ و ۱۱ و ۲۰۲٥/۰۸/۱۲ في منزل الشهيد الكائن في محلة صحراء الشويفات.
الأحد, أغسطس 10, 2025